Pieter Omtzigt staat niet in de top 10 van de Splinter Index voor Politiek Handwerk maar dat komt natuurlijk omdat hij zich tot de Tweede Kamer verhoudt zoals Tom Hanks tot Hollywood: ongenaakbare buitencategorie. Moeten we nog uitleggen waarom het franchise-Kamerlid van het CDA beste controlerende Kamerlid van Nederland is, of spreekt het van corruptie zuiveren van de Raad van Europa, het omduwen van de regering van Malta na een politieke moord op een journaliste of het op de knieën dwingen van zijn eigen coalitie Rutte III vanwege het Toeslagenschandaal voor zichzelf? Maar het is nog niet genoeg, want zowel Dit Land als de EU zijn bestuurlijk kapotstuk. Dus heeft Pieter ook nog ff een bestseller samengesteld met daarin een pleidooi voor een nieuw sociaal contract. En dan zit ie zometeen tegenover die Duitse kuif en z'n bloggende bijwagen, die hem dan lekker tóch weer gaan vragen: Mijnheer Omtzigt, zit u nog een beetje lekker in de partij van die man in dat schaatspak die steeds "En nu doorpakken" zegt alsof ie bij de vvd in campagnetraining is geweest?

