Ver voordat D66 een vaccinatiepaspoort wilde invoeren om Nederlanders de keuze te geven om hun vrijheid in te leveren, óf ongelijkwaardig te worden behandeld, bleek het Centraal Bureau voor de Statistiek al ambtenaren bij telecomboer T-Mobile te hebben gestationeerd om hypergevoelige klantinformatie "over wie wanneer waar was en met wie iemand contact had" in kaart te brengen. Datzelfde CBS, dat héél moeilijk deed over het delen van publieke gegevens over de migratiekosten met wetenschappers, wilde een algoritme ontwikkelen om aan gemeenten en provincies te verkopen om de Chinese Democratie beter vorm te geven. T-Mobile zou het algo ook krijgen en werkte daarom mee, schrijft NRC. Klanten van de belboer wisten van niks en beide partijen logen dat de data geanonimiseerd was. Twee toezichthouders (AT en AP) moeten achteraf gaan controleren wat er NU weer verneukt is geraakt met uw privé, en het CBS wil "in dialoog". Okee, graag op speakerphone tijdens een nationale livestream voor alle T-Mobile klanten. Opzeggen bij de privacyslopers kan hierrr, beter nog bestook je hun klantenservice met vragen over het onwettige informatiebeleid van de Duitse belboer belhoer.

Foto: het Nederland van CBS66 in de nabije toekomst

Reactie T-Mobile. Kies maar, wie liegt? NRC:

"Uit documenten die NRC met een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur heeft opgevraagd bij het CBS is gebleken dat CBS-medewerkers via laptops bij T-Mobile toegang hadden tot niet-geanonimiseerde locatiedata."

Of de belboer: