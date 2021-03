Bovenstaande foto van paradijselijke proporties is weliswaar van vorige week maar we hebben met z'n allen besloten dat het nog mag. Een strijder van het Korps Mariniers oefent hoe hij een tegenstander uit het leven zou nemen. Opmerkelijk, die gehaktstaaf die uit die schouderfrikandel komt zeilen, want Den Haag laat onze soldaten voornamelijk de pin uit de woorden 'pieuw pieuw' trekken. Als er echter één marinier is die deze explosieve diplomatie uit de onderhandelingsbuis kan laten sluipen is het wel een Nederlandse marinier. Nooit eerder waren we zo trots op onze mariniers. En het allermooiste van een Redditpost naar aanleiding van deze bazenfoto is de polderpijperij na de klik. Nederland, ons land.

Huh een sneeuwscooter zonder iemand erop!!!