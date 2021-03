@renootje | 07-03-21 | 10:00 |

U zou de Koran/ Hadith/ Sira voor de gein eens moeten lezen, dan snapt u ook waaróm Wilders de Koran wil verbieden. Maar liefst 109 verzen in de Koran alleen al gaan over de legitimiteit van het knechten, verkrachten en vermoorden van de Kafir (=Ongelovigen. U, ik en iedereen die geen aanhanger is van de Voldemort religie). En niet alleen over de legitimiteit, er wordt actief tot deze perfide zaken opgeroepen als zijnde een heilige plicht(!).

Verder is de islam geen religie, maar een op verovering gestoelde totalitaire ideologie die al 1400 jaar dood en verderf zaait waar hij maar gaat. De teller staat op dit moment op 270 miljoen doden and counting, want er vallen nog dagelijks nieuwe slachtoffers. We kunnen ook hier ondertussen al dagelijks zien wat een tweespalt de islam veroorzaakt in dit land. De onveiligheid voor de inheemse bevolking, en dan met name het vrouwelijk deel. De onfrisse praktijken zoals het Halal slachten, eerwraak, kindbruidjes en FGM. Dankzij de islam moet Wilders nu al bijna 16 jaar onder een gepantserde steen leven. Kunnen bepaalde zaken niet meer in het openbaar besproken worden waar dit eens een vanzelfsprekendheid was. En dit is slechts het topje van de ijsberg. Nee, de islam is niet bepaalde de 'verrijking' gebleken die ze u en mij hebben voorgehouden.