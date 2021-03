Sylvana is een gestoorde aandachtsjunk met het retorisch vermogen van een hamster met hooikoorts en het is al droevig genoeg dat niemand in media en lokaalpolitiek haar rabiate kulstandpunten durft te weerspreken omdat ze zwart is en vrouw (want dat is sociaal levensgevaarlijk) en nu krijgt haar debilisering van het debat dus ook nog een prijs. Sylvana krijgt een Ribbius Peletier Penning en dat klinkt als een personage uit Harry Potter maar het schijnt iets serieus te zijn, want ze krijgt de moraalmunt "voor haar inzet voor de positie van vrouwen en het bespreekbaar maken van sociale onveiligheid in de politiek". Wat echt ontzettend grappig is, want die vrouw is ZELF de vleesgeworden sociale onveiligheid in de politiek. Haar partij BIJ1 drijft op identitaire rancune en valse verwijten en niemand is veilig voor hun vooringenomen agressie die door woke waanzin wordt aangedreven. Kandidaat nummer 4 voor de Kamerverkiezingen Jeannette Chedda twittert vandaag nog dat witte blanke gehandicapten "wit privilege" hebben en terug naar start moeten (en wil daarna niet aangesproken worden op haar eigen totaalgestoorde uitspraak). Oftewel. We hadden nog nooit van die penning gehoord. Maar het is een waardeloze munt in een land waar de morele inflatie ons richting een Weimar van Woke prijst. Koop er maar een ijsje voor, Syl. Of een stuk pizza en een glas witte wijn.

Volkomen. Gestoord.