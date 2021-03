Het is ook een vorm van de maat nemen van mensen die niets verkeerd doen. Blanke Piet die jaar in jaar uit onbezorgd naar de fabriek fietst en 's middags naar de klote is, gaat eten, op de bank voetbal kijkt, vroeg op bed gaat, af en toe een gezellig praatje maakt met de buren, die geen vlieg kwaad doet en met niemand ruzie heeft, is niet woke. Want Piet is zich niet bewust van de privileges die hij heeft vergaard op basis van zijn schuld aan het slavernijverleden. Zwarte Clyde die nooit wat van zijn leven gemaakt heeft, jarenlang in de cel heeft gezeten, nooit een minuut betaalde arbeid heeft verricht, die niet fatsoenlijk aanspreekbaar is op zijn gedrag, die een last is voor zijn omgeving, die is wel woke, want hij wijt zijn ellende aan de onderdrukking van zijn voorouders. En met die verhoudingen zijn alle woke figuren het eens.