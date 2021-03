De tekst in het screenshot is afkomstig van LinkedIn. Opvallend bericht was het, want het is toch vreemd dat Hugo de Jonge (moedwillig?) een negatieve draai geeft aan een theatervoorstelling van Guido Weijers die veel mensen voor geen goud hadden willen missen, en waarom er dus allerlei voorzorgsmaatregelen rond testen & dergelijke toestanden waren verzorgd. Het lijkt er met de dag meer op dat onze beleidsmakers & politici geen enkel risico durven nemen (het is immers campagnetijd), maar burgers wél met de uitkomsten en gevolgen worden opgezadeld. Die derde golf aan R-pushberichten was ook al angst-gestuurde aanstellerij en we zijn onderhand vooral heel erg bangemensenmoe nu we op een punt lijken te komen dat er meer vrees dan virus is. Oftewel: kom er bij voor een biertje in de foyer en geef de ketchup eens door voor nieuwe GeenStijl Daghap na de breek, te consumeren in Klazienaveen, evenals de bijzondere Nachtfilm uit het genre van de Geforceerde Diversiteit:

Nachtfilm:

Niet meteen panikeren svp