: Niet helemaal waar. (opa vertelt) Vroeger had je in A'dam Noord de "belbus". Een speciale dienstlijn om mensen naar hun werk in de werven en havens te brengen. Maar die 'belbus' moest je wel eerst bellen. Kwamen ze je gewoon ophalen bij de pont. Jaren later waren die bedrijven en fabrieken in Noord allemaal weg, maar die 'belbus' bestond nog steeds ! Die dienstregeling was er nog. en al die chauffeurs zaten ergens in een keet koffie te zuipen en een kaartje te leggen. Werden betaald om geen reet uit te voeren eigenlijk. Ik speelde destijds in een rockband die daar ergens oefende in the middle of nowhere, en dan belden wij de 'belbus' om ons opte pikken. En die gasten kwamen dan ook, weliswaar met duidelijk tegenzin, maar ze moesten wel. En dan die hele rit zig-zaggend door Noord, al die desolate loodsen en leegstaande fabrieken. Mooie tijden !