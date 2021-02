Mijn zegen hebben ze.

Het wordt tijd dat we weer een beetje normaal gaan doen met zijn allen.

Als we op Mark en Hugo moeten wachten, dat die het sein geven dat we weer een beetje normaal mogen doen, hee, dan kunnen we wachten tot sint Juttemis. Mark en Hugo zijn volledig behept met het angstvirus, daar hoef je geen versoepeling van de cojonamaatregelen van te verwachten. Het zal echt van onszelf, de burgers, moeten komen.