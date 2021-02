De NAVO is gewoon een extra leger dat de VS in kan zetten als het t.b.v. derlui imperialistische neigingen nodig is. Kosovo, Libië.

Het is kloterig dat we afgesproken hebben om 2% van ons BBP af te dragen, maar je bent een vazalstaat of niet.

Fijn troepen samentrekken aan de grens van Rusland daar in de Baltische staten en zo. Rusland kucht een keer echt en zij en ook wij zijn een giftige stofwolk.

De Amerikanen willen graag dat AFRICOM meer macht krijgt. Nu nog zit het bij Stuttgart ingekwartiert, maar ze hadden graag hun zaakjes geregeld in Afrika zelf. Gaddafi zat ze in de weg, dus mol je een compleet land.

De VS hadden daar nogal wat te winnen. Mooie opsomming:

'1) increased access for U.S. corporations to massive Libyan expenditures on infrastructure development (and now reconstruction), from which U.S. corporations had frequently been locked out when Gaddafi was in power;

2) warding off any increased acquisition of Libyan oil contracts by Chinese and Russian firms;

3) ensuring that a friendly regime was in place that was not influenced by ideas of “resource nationalism;” (Gadaffi wilde dat de winsten ten goede kwamen aan zijn volk en aan de Afrikanen, wat een gekkie was-ie toch)(Denk ook GMR, 'Great Man-made River Project)

4) increasing the presence of AFRICOM in African affairs, in an attempt to substitute for the African Union and to entirely displace the Libyan-led Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD);

5) expanding the U.S. hold on key geostrategic locations and resources;

6) promoting U.S. claims to be serious about freedom, democracy, and human rights, and of being on the side of the people of Africa, as a benign benefactor;

7) politically stabilizing the North African region in a way that locked out 'opponents of the U.S.; and,

8) drafting other nations to undertake the work of defending and advancing U.S. political and economic interests, under the guise of humanitarianism and protecting civilians.'

Maximilian Forte, Slouching Towards Sirte, blz. 50-51

Meer smaken heb ik zeker wel, maar dan wordt het een heel erg lange bijdrage. De in Libië veroorzaakte ellende is al erg genoeg, m.n. ook omdat de zwarte migranten die in Libië werkten aangemerkt werden als huursoldaten van Gaddafi, hetgeen lulkoek was. De slavenmarkten die er in Libië ontstonden zijn ook een direct gevolg van deze smerige, smerige gore oorlog,l. Als er nu ergens zwarte mensen ontzagelijk de pineut waren dan was het wel daar. Ach wij maken ons druk over Zwarte Piet.

Hoezo vertrouwen in de NAVO? Flikker op! Evocatus