Weer wat geleerd! De vrijheid van meningsuiting in dit land, dat ons land is, geldt ook voor NOS Journaalkaper Tarik Zahzah, die echt Tarik Zahzah is. Dat zegt het OM tegen het ANP. "Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat het filmpje van Z. niet strafbaar is. "Er worden naar onze inschatting op deze manier geen strafbare feiten gepleegd", zegt een woordvoerder daarover woensdagochtend. "Zijn straf zit er helemaal op, daarmee is hij een vrij mens." Maar dat betekent niet dat de politie hem niet meer in de gaten houdt. "We volgen het wel", besluit de woordvoerder." Dat komt mooi uit, want wij volgen het ook. Zo vragen wij ons af of woordkunstenaar Tarik zijn video in zijn eentje zo gelikt gemonteerd kreeg, of dat hij misschien steun heeft van 98 hackers. En we zijn misschien wel nog benieuwder hoe Tarik eigenlijk denkt over de legitimiteit van het Neurenberg Tribunaal, welke kinderboeken hij geschikt acht voor onze jeugd en wat zijn mening is over de kwaliteit van de Nederlandse koffie. Alsof 2021 al niet raar genoeg is voor mensen die nog wél goed bij hun hoofd zijn. Nou ja. We volgen het wel.