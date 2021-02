De grootste verrassing komt deze avond niet van de persco van de MinPres, maar van deze vrij idiote trailer (trailer?, red.) op het Instagram-account tarikzahzah, waar een jongen die verdacht veel lijkt op de totale mafklapper die zes jaar geleden met een nepwapen de redactie van de NOS binnendrong aankondigt dat hij 'terug' is. Tarik Z. is in ieder geval niet terug als anchor van het NOS Journaal, dat is nog steeds Annechien S. Maar goed. Mafste quote tussen de maffe quotes: "Ik heb mensen laten schrikken. Maar sindsdien is er niks veranderd. Bij de NOS niet en ook niet bij de publieke omroep." Nou eh, Tarik. Er zijn wel wat extra beveiligingsmaatregelen genomen op het Mediapark, hoor. Wij zitten vooral met een hoop vragen. Hoe gek moet je zijn om te denken dat de NOS en de publieke omroep hun beleid aanpassen nadat er een wappie in een slechtzittend pak met een nepwapen wat onsamenghangende wartaal uitslaat om 'mensen te laten schrikken'? Komt er nu een serie aan op Videoland? Schrijft Tarik een boek voor uitgeverij De Blauwe Tijger? Iets met Bryan Roy? Heeft Martijn Bink, de Held van het Mediapark al gereageerd? En waarom zit deze figuur in vredesnaam niet in een gesloten inrichting?

Update: Poepbange NOS heeft politie gebeld

Update uit de comments: de 'echte' Tarik Zahzah was ook een amateur-vidioot

Omroep West, een jaar terug: "Na vijf jaar willen direct betrokkenen niet meer praten over de gebeurtenissen van 29 januari 2015. Tariks advocaat heeft nog sporadisch contact, maar wil de zaak niet oprakelen en het NOS Journaal laat weten dat er inmiddels wel voldoende is teruggeblikt. Tarik heeft zijn leven en zijn studie weer opgepakt."