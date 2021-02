Gisteren ook in het nieuws waarom in India opvallend weinig problemen zijn met het virus. Mijn gok was dat het met de viezigheid heeft te maken waarin men daar leeft en jawel, dat bleek dus een grote factor te zijn, waardoor men een gemiddeld prima weerstand heeft. Wat voor mij dan weer het bewijs is dat hoe meer je het virus probeert te bestrijden, handen wassen, mondkapjes en afstand houden we als Westerse mens alleen maar zwakker en zwakker worden. Terwijl we dus van nature prima blijkbaar in een beetje viezigheid een gezond weerstand kunnen opbouwen.

Volgens mij gaan we hier in de toekomst ooit nog op terug kijken dat we precies datgene doen wat we niet moeten doen en dat is te schoon leven om aanvallen van dit soort virussen tegen te houden. Best wel eng dat we nu alles proberen op te lossen met pilletjes en middeltjes en dat ook nog eens vanwege merendeel overgewicht (bijna 80%) mensen.

Je zou bijna zeggen dat we gek zijn geworden en steeds verder van de natuur af staan.