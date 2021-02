Verbieden van alcohol, wiet, seks en drugs wordt binnen het criminele milieu altijd met gejuich ontvangen. Meer vraag naar hun dienstverlening, minder concurrentie uit legaal aanbod. Mijn medeleven gaat uit naar de hardwerkende dames die in de illegaliteit "begeleid" worden door foute pooiers. Ik hoop trouwens dat die pooiers met sambal keihard in hun [ hoi Joris! ]. Gewoon zodat ze eens weten hoe het is. www.youtube.com/watch?v=Y5fosvRCxio&a...

Het gaat trouwens in het wel of niet toestaan van activiteiten totaal niet om of de ene activiteit vergelijkbaar of minder risico oplevert als een andere activiteit. Het gaat om alle contactmomenten en risico`s bij elkaar opgeteld, en of die sommatie bij elkaar groei gaat veroorzaken. De eerste golf en de laatste golf zijn getemperd door de scholen te sluiten, dus het openen gaat precies hetzelfde effect hebben als in september tot en met december. Welkom op de sinus.

Voor wie de effecten van lockdowns wil vergelijken, doe dat alsjeblieft op basis van naleving in plaats van regelgeving. Virussen lezen geen wetten, die reizen alleen van gastheer naar gastheer in druppeltjes die uitgeademd worden. Een vaccin dat ervoor zorgt dat iemand niet meer hoest of andere klachten heeft is daarom al geniaal, omdat dan minder wordt verspreidt. Er worden immers minder aerosolen uitgehoest. economictimes.indiatimes.com/news/sci...