Dit is oud nieuws, is maanden geleden gebeurd. Waarschijnlijk per ongeluk, niet bewust door YouTube. Ik volg dit kanaal en krijg dagelijks een melding van nieuwe video's. Hij doet die analyses wel leuk. Hij gebruikt elke video dezelfde zinnen en is daardoor heel populair: "And it is of this move that we have a completely new game". Ook laat hij vaak in het begin van de video iets van zijn bureau vallen (ik ben er nog steeds niet achter of hij dat per ongeluk of expres doet) en dan raapt hij het op en zegt dan altijd snel "Sorry bout that" en gaat dan weer verder. Als je van schaken houdt erg leuk om z'n video's te bekijken.