Goed goed gevonden van GS, want nergens komt Toef met een conclusie (wat wel de belofte lijkt in de inleiding) en kwalificaties als racisme, xenofobie etc. worden vermeden, maar de beschuldiging hiervan spat van het stuk af. Uiteraard mag je vilein een boekje (dixit Baantjer zelf) van De Cock fileren. Maar kom op, iedereen weet toch dat deze bijna het tegenovergestelde van literatuur zijn? Lekker makkelijk dus. En de lezers van deze NRC-rubriek zullen niet de lezers van Baantjer zijn, dat is dus ook nogal pedant en elitair.

Maar wat het nasty maakt: Toef gaat dit boekje vergelijken met een literair werk, met als smoes de verkoopcijfers, en hij creëert zo een fictie alsof één en dezelfde lezer zou twijfelen tussen beide boeken en voor Baantjer kiest. En dat literaire werk is van een zwarte schrijver en gaat over slavernij! "In de Bestseller Top 60 schoot de oer-Hollandse detective in de week van verschijning meteen naar de twaalfde plaats, een positie die De Kom niet heeft kunnen bereiken in de weken dat hij erin stond. Dat zegt iets over Nederland, zou je vermoeden." Uh nee, ik vermoed daar helemaal niets van, behalve dat simpele tv-programma's of simpele boeken over het algemeen altijd beter scoren dan de meesterwerken. Niet iets typisch Nederlands overigens. En het fileren van Baantjer gaat vervolgens niet zozeer op literaire criteria, maar door alles wat ouderwets, rolbevestigend of Nederlands is (of zelfs wat er onbreekt: 'ingewikkelde zaken' als discriminatie en terreur) eruit te pikken, waarna de conclusies bij de lezer gelegd worden. Want hé, dit moest iets zeggen over Nederland toch?