Nou kiezers en kiezerinnen, we mogen weer. Het Nederlandse verkiezingsseizoen is traditiegetrouw geopend met een artikel in de Volkskrant, waarin staat dat een poging tot samenwerking door linkse partijen is mislukt. Toen de Volkskrant in de aanloop naar de vorige verkiezingen een artikel schreef waarin stond dat een poging tot samenwerking door linkse partijen is mislukt, gaven ze er meteen een overzicht bij van stukken in de Volkskrant waarin ook al stond dat een poging tot samenwerking door linkse partijen was mislukt. Want pas als je in de Volkskrant leest "GroenLinks wil graag voor de verkiezingen een stembusakkoord sluiten, maar die poging loopt stuk op verzet van de PvdA en D66. De PvdA vindt de verschillen met D66 te groot, D66 is tegen politieke blokvorming", dan weet je het zeker: de verkiezingen komen eraan.