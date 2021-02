Hee Tom,

Lastig man, al die politici die zo ingewikkeld doen over tijden en data. Die malle Verhoeven die vraagt of we anderhalf uur eerder beginnen omdat ie dan voor 21u binnen kan zijn. Hahaha! Als Op1 zou bellen, zit die schijnheil daar gewoon om half elf. Gelukkig wilde Dijkhoff wel, alleen die komt dus pas volgende week. Met daarna Eerdmans, Omtzigt en Wilders ook nog, voordat we op 17 maart een verkiezingsavond doen met Maurice de Hond, Sywert van Lienden, Hans Teeuwen & Theodor Holman, komt het toch verder wel goed met die planning? Zullen we dan vanavond gewoon lekker met een fles wijn met z’n tweeën een uurtje anekdotes uitwisselen en een beetje over die avondklok-farce bomen? Eindelijk ff geen vervelende gasten die door me heen praten de hele tijd! Zie ik je om 21u00? Beschouw dit maar als je avondklok-uitnodiging!

Tot vanavond,

B.



LIVE om 21u00 dus, en als je vragen hebt: joh, drop ze gerust hieronder. Tom is dol op reaguurdersvragen.

Podcast: de aflevering van vorige week, met Femke Merel en Richard de M., is ook nog terug te vinden via Soundcloud, Spotifyof Apple.