Ja, nee, niet het bovenstaande fragmentje. En ook in dit recente interview met Nederlander Ruud Koopmans werd geen Nederlands gesproken. Maar hier met Wilfried de Jong voor het eerst in jaren gisteren weer wel! En da's toch gemoedelijk. Want na professor Nial Ferguson [een onwijze koning] uit te huwelijken aan haarzelf vertrok ONZE Ayaan naar de VS en sprak sindsdien alleen nog maar woordjes over de grens. Begrijpelijk, Nederlands is het vaak gewoon net niet en zelfs in Nederland wordt het steeds minder gesproken. ZOU DAT IETS TE MAKEN HEBBEN met de immigratiestroom uit islamitische landen? Dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat die stroom niet al te bevordelijk is voor de positie van vrouwen. En dat weten we dus omdat Ayaan daar een boek over heeft geschreven: Prooi - Immigratie, islam en de erosie van vrouwenrechten. Enfin, Ayaan, leuk je weer eens te spreken in je moedertaal.