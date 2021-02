En zou Donalds deal de eeuwige vrede uit laten breken in Afghanistan. De afspraak was simpel: de Yanks en hun maatjes trekken zich volledig terug uit Afghanistan, de Taliban mogen de boel hebben zolang ze maar zorgen dat het land geen vrijhaven wordt voor Al-Qaida en IS-achtige terroristen. Dat was immers de oorspronkelijke reden dat Afghanistan binnen gevallen werd, de Taliban zelf waren nooit de oorspronkelijke vijand, het was (en is) namelijk helemaal geen organisatie die zelf een dreiging vormde buiten Afghanistan.

Maar helaas is er al een tijdje sprake van OPLOPENDE SPANNINGEN IN HET MIDDEN-OOSTEN. Toch wat gedonder over en weer laatste tijd met wat Taliban-aanslagen her en der. Een andere Westerse eis is namelijk dat de Taliban """vrede""" sluit met de officiële 'democratische' overheid die overigens echt alleen in hoofdstad Kabul iets te zeggen heeft. Daar lijken de Taliban weinig voor te voelen, en aanslagen en gerichte liquidaties tegen die overheid nemen juist toe.

Hierdoor lijkt ISAF de complete terugtrekking nu toch uit te gaan stellen. NAVO-chef Stoltenberg in ambtelijke lingo: "While no ally wants to stay in Afghanistan longer than necessary, we will not leave before the time is right. (...) Because we should not end up in a situation where Afghanistan again becomes a platform, a safe haven for international terrorists, which is actually the reason why we went in there. (...) peace talks remain fragile and the level of violence remains unacceptably high including Taliban attacks on civilians. The Taliban must reduce violence, negotiate in good faith and live up to their commitment to stop cooperating with international terrorist groups." Het overleg met NAVO-ministers over de terugtrekking vindt morgen plaats. Momenteel lopen er zo'n 150 Nederlandse militairen rond op trainingsmissies, en staan er 80 extra paraat in Nederland.

We zitten er al 20 jaar. Laat dat voormalige prachtland toch gewoon lekker voor wat het is. En neem het verlies dat het niet gelukt is een democratische overheid naar Westers model te installeren. En mogen de Taliban toch weer een vrijhaven voor internationale terroristen vormen, dan schraapt de VS wel tegen die tijd wel weer een coalition of the willing bij elkaar.

Na de breek de beste docu over de Afghaanse missie ooit, VICE's This Is What Winning Looks Like uit 2007.

Lokale warlords vullen machtsvacuüm

'This Is What Winning Looks Like'. Beste docu over Afghanistan ooit