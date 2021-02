Asha heeft in haar tweet wel gelijk. Zorgverzekeraars en overheid die gaan reppen over gezondheidsplicht is heel, heel eng. Bemoei je er niet meer overheid, en verzekeraar. Er is al jaren geleuter over gezond moeten zijn. Er is een spotje (van wat ook al weer....?) waar de openingszin is “we moeten gezonder leven, dat weten we allemaal”.

We leven al heel gezond. Waarom zou het toch zijn dat mensen nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zo lange levensverwachting heeft.

Op een minderheden na, leven mensen al heel gezond. Doe ik ook, maar ik wil een kroket of gevulde koek eten als ik daar zin in heb.