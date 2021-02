: Goed, als je het verschil niet weet: getuigen is meehelpen crimineel gedrag te veroordelen. Klikken is (in weze onschuldig) gedrag aangeven waarbij het aangeven geen enkel ander doel heeft dan mentale eigenpijperij. En ga mij nou niet vertellen dat rellend, plunderend en andermans goed naar de verdommenis helpend kudtvolk aangeven (en/of daar tegen getuigen) een vorm van klikken is. Mocht je die opvatting wel hebben: dan hoop ik dat de volgende keer jouw <vul hier een vorm van persoonlijk eigendom in> aan gort gedemonstreerd" wordt. 's Kijken "how you like them apples"...