Wie hier houdt zich nog aan de regels dan? Ik heb mijn haar strak in de scheiding, geknipt door m'n vaste kapster zónder mondkapje op, en heb afgelopen weekend lekker een thuisdiner gehad met een bevriend stel incl. thuiskok, die gezellig aanschoof. Ik was m'n handen weer net zo vaak als 2 jaar geleden (vóór 't pissen, anders krijg ik een vieze pik), en draag een mondkapje zo min én zo slecht mogelijk, heeft toch geen zin. Ja, ik ben topfit en vrij jong, ben veel buiten en neem m'n vitamientjes dagelijks, en dat virusje, daar ga ik echt niets van merken. Ik heb er dus echt scheit aan ondertussen, en ik merk vele mensen met mij. Ik heb verder NIEMAND in mijn omgeving die er écht ziek van is geworden, 90% merkte het vrijwel niet, 10% was efkes paar dagen goed van de kaart en is nu weer op 't zelfde niveau als hiervoor. M'n ouwelui zijn ook fit. M'n schoon-ouwelui niet, gaan we daar heen, testen we onszelf eerst even.