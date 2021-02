Dinsdagavond in het NOS Journaal dus dan is het waar. Sterker nog: in het weerbericht, dus dan weet je helemaal 100% zeker dat het altijd klopt & sowieso feitelijk is. Helmond ligt in Limburg. Dat hebben wij al een beetje sinds het begin van onze ontstaansgeschiedenis in de smiezen (eerste vermelding: 1 april 2004), maar bij de NOS hebben ze nu ook eindelijk een diversiteitsklasje regionale topografie gehad. Kost ons een kleine achttien jaar, talloze topics en tienduizenden mails, mentions & linktips van (gek genoeg meestal Brabanders) die ons van de wijs trachtten te brengen. Maar we houden dap'r stand: Helmond = Limburg. Eerst veroveren we het weerbericht. Daarna volgt wereldheerschappij! MOEHAHAHAHAHAAAAAA!!!!

Dit is dus FAKE NEWS! Trap er niet in!

Je weet beter, Wim!