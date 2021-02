Nou, zet het in uw agenda. We snappen sowieso vrij weinig, maar dit vraagt wel even het uiterste. Volgens de ware gelovigen is blijkens een wet uit 1871 die de VS in een corporatie veranderde eigenlijk elke president Ulysses S. Grant illegitiem. En om die reden wordt Trump op 4 maart alsnog de president van de corporatie, en dat is dan wel legitiem of zo. De aandacht werd naar verluidt ineens op 4 maart gevestigd omdat, lol, Trumps hotels in DC de prijzen voor 4 maart heeft verdubbeld naar $1.331 per nacht. En dat zou relevant zijn omdat Trumps hotels de prijzen daar vaker verhogen als er een Trump-achtig evenement plaatsvindt. Op de noodlottige bestorming op 6 januari kostten kamers er zelfs $8000 per nacht.

Maar goed, ongeveer even raar is het natuurlijk dat vandaag het tweede impeachment-circus tegen Trump plaatsvindt in de Senaat, met als beschuldiging dat hij de bestorming op 6 januari, die een "insurrection" (was het niet) genoemd wordt, veroorzaakt heeft. Big Tech heeft die man al uit het tijd-ruimte-continuüm gegumd, en nu wordt-ie ook nog impeached terwijl hij geen president meer is. Volgens een "former aid" is Trump nu trouwens gelukkiger zonder social media, maar dat durven we te betwijfelen. Raar land. Maar toch het mooiste land ter wereld.

