Wat een walgelijke Newspeak dit. "Trad hard op tegen de religieuze minderheid" durft men daar in de mond te nemen wanneer men het over keiharde genocide heeft. Gad-ver-dámme! Ze zouden zich de ogen uit het hoofd moeten schamen daar bij Teletekst. Dit is slechts één voorbeeld van de totaal verdorven walgelijkheden die de Orks en Nazgûl van IS over de arme Yazidi bevolking uitstortten:

- www.dailymail.co.uk/news/article-6738...

En dan hebben we hier in dit land nòg mensen die vinden dat we de daders van zulks terug naar Nederland moeten halen en een tweede kans bieden. Echt...