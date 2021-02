Ik walg van de valse en misplaatste rechtschapenheid van veel van mijn landgenoten en de gretigheid waarmee die dubbele moraliërs hun deugende egootjes als bij een spelletje ‘deze-vuist-op-deze-vuist’ via social media telkens menen iets boven die van een ander moeten zelf-pijpen. Posten op Facebook hoe lekker puh je het vindt dat iemand die totaal ongevaarlijk en niet dreigend is een schedelbasisfractuur wordt gewaterkanond, schijnt menigeen een geweldig strakke deugplasser te geven en je lijkt in die kringen alom geaccepteerd en gerespecteerd te worden als je in je onnadenkende inconsequentheid oreert dat ‘je er dan maar niet had moeten staan’ wanneer je door een soort van gebrainwashte Rico Verhoeven in een ME-outfit getrakteerd wordt op een serie stokslagen, zonder dat een scheids zich over je buigt om je te beschermen als je niet meer in staat bent om terug te vechten.

Het schijnt allemaal maar normaal te zijn en wellicht is het dat ook. Maar ik vind het om te kotsen, niet alleen het disproportionele geweld van hen die onze rechten zouden moeten verdedigen en beschermen, maar vooral nog de inconsequentheid en de moraliserende deugretoriek van iedereen die een te laag IQ heeft om te snappen dat niet alleen de wappies van het Museumplein worden gerost, maar met die gekkies óók de rechten die je als ingezetene van dit land misschien wel nooit bezeten hebt. En ja, ik veroordeel geweld tegen de politie, hulpverleners en iedereen zijn moeder, die je überhaupt maar te respecteren hebt.

Maar zeg me, waarom die moraal niet bij verboden pro-Navalny demonstraties in het immer gezellige Rusland? Waarom die rechtschapenheid niet bij die doorgesnoven draaideurcrimineel van een George Floyd? Waarom mag je een inbreker in je eigen huis dan weer niet volledig in elkaar rammen met een honkbalknuppel? Waarom wel begrip voor plunderende BLM-ers en niet voor die 3 gecapuchonde kudt-kakkertjes, die per abuis op de verkeerde plek verzamelden, waardoor ze de rellen misten? Waarom Extincion Rebellion wèl met fluwelen handschoenen optillen en zachtjes in de klaarstaande touringcars neerzetten? Waarom de Dam niet schoonvegen en het Museumplein wel? Waarom moet ik dan wel de hele dag de boosheid over de aanpak van een donker klerekind van 9 jaar aanhoren? Waarom is China lief terwijl ze de hele aardbol aan het ver-rampeneren zijn?

Het antwoord is dat we geleid worden door een groep incapabele en immorele media-fetisjisten, die als poppen aan touwtjes de plannen van hen die boven hen staan op een geoliede manier in driekwart van de mensheid Rasti Rostelliën. En dat diezelfden er niet voor terugdeinzen, nee er zelfs alles aan doen om degene, die zich eens in de zoveel tijd aandient en die op het punt staat om met zijn vingers te klikken en een flink gedeelte dreigt wakker te schudden, te cancellen of indien nodig te elimineren. En de Stockholmers onder ons gedogen het en juichen het toe via de hen beschikbaar gestelde kanalen …