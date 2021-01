Romeo's, de aanhoudingseenheden der politie, die zo doortastend ingrepen bij de recentelijke rellen zijn eigenlijk de schuld van kraaklinks. Dat is te lezen in een informatief artikeltje in de Volkskrant. En Romeo's zijn helegaar geen elite-eenheid met een eigen kazerne, een glijpaal om snel uit te rukken en opgevoerde BMW's met geblindeerde ramen om fluks naar Plein / Malieveld / Museumplein te racen. Niets van dat alles.

Er werken 380 Romeo's bij de politie, en in het dagelijks leven zijn Romeo's gewoon poepsaaie Ooms Agenten, die lullig doen over geen netje over uw aanhanger, een kapot lampje op uw fiets en uw telefoon terughalen uit een AZC . Dat is best wel teleurstellend. Ook tegenvallend is dat de naam Romeo geen bargoens penosewoord is, maar een bedenksel van de politie zelf.

Helemaal sneu is dat er nu NAW-gegevens van Romeo's in Telegram-groepen worden gekwakt, en dat agenten nu herkend worden bij de bakker en "hee, jij sloeg omaatjes op het Museumplein" naar hun hoofd geslingerd krijgen. Daar moet iets voor bedacht worden. Zelf denken we aan gezichtsmaskers, zoals bekend uit Hollywood-films, maar dat mag de pliesie lekker zelf oplossen.

In Venray, Meppel en Apeldoorn zijn noodverordeningen afgekondigd. En burgemeester John "burgeroorlog" Jorritsma van Eindhoven heeft twee manifestaties in zijn stad zondag VERBOTEN. En dat allemaal omdat mensen willen koffiedrinken. Prettig weekend!

Beeldrepo. Romeo's grijpen relschopper in lurf