Lekker Samantha de deur uit, niemand die u wat maakt vandaag, want er wordt op de televisie weer om de knikkers gestreden. Weliswaar door mensen die uitblinken in slechts één vak - u hebt uw kwaliteit wat meer uitgesmeerd over meerdere disciplines, en bovendien hebt u niet de behoefte in de schijnwerpers te staan. Derhalve lekker thuis op de bank. Flesje AA erbij, u bent tenslotte sporter. Om 14.30 voetballen: Feyenoord-PSV op de betaalzender, een topwedstrijd tussen topclubs, maar dan zonder topspelers op het veld. Dan om 15.15 uur het WK Belgen naar huis fietsen op het strand. Ónze topfavoriet Mathieu van der Poel tegen Wout van Aert (net als Erwin Vervecken in Herentals geboren) en 621 andere Belgen. Zelfs sporten die we niet willen winnen gaan we gewoon winnen. Kijken op de Belg. Vervolgens om 16.45 uur is het weer voetballen, AZ-Ajax, met als inzet het landskampioenschap van Nederland. Voorts moet het wel heel raar lopen willen er niet wat Nederlanders als enigen ter wereld van A naar B over bevroren ijs glijden: een idee waar en waarom maar Patrick Roest gaat winnen. Ook is er een of oninteressant dartstoernooi en wordt de finale van het WK Handbal gespeeld, maar dan ligt u toch al in uw bed te ruften.