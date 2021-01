Kieswijzers. U wordt er (binnenkort) mee doodgegooid. Want u kunt niet zelf nadenken ofzo (is wel zo). En er is nu ook een extraspeciale kieswijzer voor de GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ). En daar valt iets op, na onderzoek en diagnose. Deze kieswijzer heeft ze niet allemaal op een rijtje. Als wij ziek worden, een ongeluk krijgen, plotsklaps kortademig worden of het even helemaal niet zien zitten. Dan zien wij het liefst het gezicht van Zuster Agema als we weer bijkomen in de uitslaapkamer. Wij klappen al jaren voor zuster Fleur van het PVV Ziekenhuis. Als er toch iemand is die zich al jaren de birkenstocks uit het lijf loopt voor DE ZORG, dan is het zuster Fleur wel. Maar door de GGZ Kieswijzer wordt zuster Fleur behandeld als iemand met derdegraads lepra. Wij zeggen u dit; als we zuster Fleur hadden gehad ipv Dokter Hugo dan zaten we allemaal nu bij het zwembad op een tropisch weiland, op ski's in Oostenrijk, en met opa en oma op het terras. Fix die shit ff, mafketels.