Ja we snappen het wel de kroeg is dicht, de seksbioscoop ook en de singlereis gaat ook niet door. Maar valt er dan écht niks anders van uw geld te beleven? Eind augustus stond 's lands collectieve spaarrekening op 387 miljard euro. Inmiddels staat de teller op het recordbedrag van 487 miljard euro, want in 2020 zetten Wij Het Volk met 42 miljard euro bijna twee keer zoveel opzij als een jaar eerder. Die verdubbeling zien we trouwens al vanaf 2000 elk jaar opnieuw, maar dit jaar gaan we er echt even op letten. Want niet vergeten: bij de Rabobank, ING en vanaf maart bij de SNS, ASN en RegioBank betaalt u voor spaargeld boven de 250.000 euro -0,5% rente.

Enfin, we vinden jullie wel allemaal moeilijk saai. Koop gewoon eens wat moois van al die leggende gelden. Wat survival gear bij Benscore bijvoorbeeld, of zo'n heerlijke zeldzame LEGO-kit bij Jan's Steen, en help ONZE ONDERNEMERS (1, 2, 3) ook een beetje de winter door.

Geld is sowieso verleden tijd joh