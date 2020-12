Vorige week dropten we de tweede 11 gratis reclames voor ondernemers die wel een duwtje in de rug konden gebruiken. En nu dus, ja, de volgende 11. In volgorde van inzending, onderstaand!

Álles wat u nodig heeft bij de aanstaande apocalyps op Benscore.com!

Mannen, binnenkort is het natuurlijk ieder voor zich (coalities toegestaan). Op dat moment staat er maar 1 ding tussen u, de uwen en de rest. En dat is natuurlijk uw aangelegde stapel aan survival gear van 's lands beste online army, outdoor en security dump Benscore.com. Want daar hebben ze echt alles om u warm, koel, onzichtbaar, doorvoed, gehydrateerd en DODELIJK te houden. Kortom, uzelf verzekeren van een plaats aan de Nieuwe Tafel doet u op Benscore.com!

Fysiek én mentaal fitter dan ooit met All-in Health Coaching

Strijders, we mogen helemaal niets meer maar we moeten toch een beetje fit blijven hè. Anders hebben we niks aan die stapel survival gear van hierboven. En u kunt uzelf natuurlijk wel wijsmaken dat u het dit jaar ineens wel puur op karakter, zonder begeleiding fit gaat worden terwijl alle sportscholen gesloten zijn. Maar dat is natuurlijk een leugen en dat geeft niet, maar het geeft wel. Dit jaar wordt namelijk anders, en wordt uw onooglijke lichaam eindelijk toonbaar, en wel met hulp van van personal trainer SJAAK DE RIDDERS online coaching, en personal training. En omdat we allemaal wat verzachtende omstandigheden kunnen gebruiken, is er een gratis proefperiode én 40% (!) korting zolang de sportscholen gesloten zijn. Voor die korting gebruikt u kortingscode "CORONA40" (zonder de aanhalingstekens).

De heerlijkste LEGO-kits koopt u bij Jansteen.nl

Ja, even over dat bovenstaande plaatje hoor. Want daar switchen we dus COMPLEET van aan. De Krokodil, misschien wel de mooiste post-stoomlocomotief ooit gebouwd. En wat is die LEGO-editie prachtig uitgevoerd. In tegenstelling tot onze pik daadwerkelijk op schaal naast de LEGO-poppetjes, en we begrijpen eerlijk gezegd niet helemaal hoe dit slechts €109,99 kost. Jansteen.nl verkoopt naast bovenstaande nog een nagenoeg eindeloze collectie aan andere mega-mooie kits, van o.a. LEGO Technic, Creator, Star Wars en nog veel meer. Ja, ook die brute '67 Ford Mustang en '70 Dodge Charger hebben ze gewoon op voorraad. En vooral z'n hard to find-pagina is erg de moeite waard. Het is dus allemaal vrij simpel: LEGO koopt u voortaan bij Jansteen.nl.

Speciaalbier kost geen klap bij Café De Stap

Jullie zijn speciaal en houden van bier. Nou, we stellen voor dat de speciaalbier-webshop van Café De Stap zich even aan u voorstelt. En geloof ons, deze makkers hebben alles. Kempisch, fruitbier, infused, peated, Sour & Gose en alle meer en minder gangbare smaken Spa Goud en tarwesmoothies daar tussenin. Dus makkers, laat deze kerst gelden, u heeft het verdiend.

Fuck kerst, deze trui van Superfout.nl dragen we year round

Op superfout.nl is alles super fout, behalve de klantenservice, levering en alle andere zaken die een webshop een fantastisch webshop maken. Misschien een beetje laat om een kersttrui te bestellen, maar gelukkig is het bij u elke dag feest en heeft superfout.nl dus voor elk feest een trui. Hoeven we verder niet heel veel tekst aan te wijden, want die prachtwebsite wijst echt zichzelf!

Nooit meer naar huis met DJ BARRY FEST!!!

Godverdomme wat missen we een mooi feestje. En wat missen we DJ Barry Fest, ook al kenden we hem eigenlijk nog niet voordat we deze tekst schreven. Maar mooi vinden we het godverdomme wel. Hardstyle remixes van absolute wereldhits als Stil in mij, I want to break free, Ik wou dat ik jou was en Zwemleraar. Ja, weet je, ons heb je dan de op de dansvloer hoor. Volg die heerlijke Barry HIER OP SPOTIFY. En, zoals Henk Krol drie keer per jaar zegt als hij een nieuwe partij lanceert: bezoek zijn website eens om de mogelijkheden te ontdekken.

Fries en fiets nodig? Benn Fietsenwinkel Leeuwarden is uw man!

De fiets, hoeksteen van elk gezin, dat weer de hoeksteen van de samenleving is. Kortom, zonder onze fietsen winnen de Duitsers, dus beter heb je je zaken gewoon op orde eikel. En stel nou dat u in het schone Leeuwarden woont, dat regelt u fietszaken voortaan dus heerlijk bij Benn Fietsenwinkel, want die makkers bezorgen dus in heel Friesland aan huis en aldaar 100% afgemonteerd! En ze hebben alles hè. Stadsfietsen, sportfietsen, transportfietsen, elektrische fietsen, analoge fietsen, geen fietsen en natuurlijk losse onderdelen en accessoires. Voor ieder wat wils, zelfs als je helemaal geen fiets wilt.

Uw hotel beveiligt u natuurlijk met Duijn Hospitality Services

Bent u of kent u een hotel dat wel wat beveiliging kan gebruiken omdat de rijen tot om de hoek staan voor het restaurant dat ook niet meer gebruikt mag worden. Dan wijzen we u graag even op Duijn Hospitality Services, dé kleinschalige leverancier van beveiligings- en front office-personeel voor hotels. Allemaal gecertificeerd, stijf van de ervaring en willen niets liever dan uw hotel Defqon 1-klaar maken. Contacteer die makkers hier!

Dan maar thuis uit eten! Met uw eigen Big Green Egg

Makkers, belangrijk bericht aan u van de professionals achter de Big Green Egg-restaurants Van de Leur te Rotterdam en Den Haag. Want deze zomer heeft er natuurlijk maar een iemand in uw straat de grootste, mooiste en lekkerste. En dat bent u. Van de Leur moest de deuren sluiten, dus legt zich tijdens de lockdown even toe op het verkopen van Big Greens Eggs. En een aankoop bij deze knapen gaat natuurlijk gepaard met de meeste voorpret en beste nazorg. Installatieservice, trainingen, advies, kookboeken en de mooiste accessoires als ovenwanten, grills en schoonmaakspul. Het is gewoon heel simpel eigenlijk: Big Green Eggs zijn het allerbeste dat de markt te bieden heeft, en Big Green Egg Professionials van Van de Leur zijn de beste retailers van Nederland. Dus als u interesse heeft, koopt u hem daar, want u kunt zelfs in termijnen betalen.

Eindelijk een mooie man worden bij Barbier Rogier

We roeien al jaren met de riemen die we hebben, en spelen al jaren de kaarten die ons nou eenmaal toebedeeld zijn. Toegeven, dat valt niet mee, en eigenlijk lukt vrijwel niets. Maar nou als we nou eens wat aandacht besteden aan zelfverzorging. Wisten we niet, maar mannen mogen dat tegenwoordig blijkbaar ook. En wij doen dat natuurlijk bij de tent met de slechtste slogan van 2018: "We doen wel vrouwen maar knippen ze niet", aldus Barbier Rogier te Laren. En dat is natuurlijk precies in ons straatje want letterlijk elke keer als iemand aan de redactietafel naar de kapper is geweest en binnenkomt klinkt het: "Kappertje gepakt?" "Ja, kort van achteren, ben daarna nog geknipt ook". Zonder uitzondering, want mannen zijn nu eenmaal de besten. Enfin, lang verhaal weer. Gesloten tot in ieder geval 19 januari, maar gun uzelf een voorsprong tegen de tijd dat Valentijnsdag om de hoek komt kijken, en reserveer alvast een afspraak!

Reizen die nog wel mogen boekt u met TravelClown.nl!

Je mag helemaal niks meer. Maar sommige dingen nog wel. En in deze tijden de grens over is dan misschien frowned upon, maar hey, that's showbizz baby. Wilt u iets minder opzien baren bij de medemens, ga dan gewoon heerlijk op reis in dit heerlijk land dat vooralsnog ons land is ook al is de sjeu er wel al een tijdje vanaf. De Twenste bossen, Centre Parks, Efteling, Ameland, Texel, we hebben eigenlijk best een mooi land mensen. Je zou soms bijna denken dat het het behouden waard is. Maar goed, er even lekker op uit (het liefst binnen eigen land) boekt u dus tegen onbegrijpelijk lage prijzen op TravelClown.nl.