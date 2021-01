Veel vollediger dan deze introductie kan het vermoedelijk niet en we zijn blij dat ie de avondklok wil trotseren om in een onofficiële talkshow van een niet-gerenommeerd medium aan te schuiven (niet vergeten een uitnodiging voor de terugweg te printen jongens! - Office Management): vanavond hebben we Henk Wesbroek aan de bar - Utrechter pur sang en vaandeldrager van het erfgoed van Herman Berkien. Het is voorlopig de laatste reguliere CNB, vanaf volgende week doen we (als het goed is, de agenda is nog niet helemaal rond) vanaf een andere locatie zes donderdagen Schermtijd voor Politieke Partijen, met kopstukken uit diverse oppositie- én coalitiepartijen die naar DE GUNST VAN DE KIEZER proberen te dingen. Maar eerst, de markante mopperkont, de léukere Maarten van Rossem, de man die ooit Toms facturen betaalde: HENK WESTBROEK,

