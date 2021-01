@Piet Karbiet | 27-01-21 | 16:27:

Als dat middel echt een adequaat medicijn is en dat begint er serieus op te lijken dan moet er ook een keer de vraag worden gesteld waarom er krachten zijn die zit soort eenvoudige oplossingen de kop in willen drukken.

Dit goedkope en makkelijk te produceren medicijn zou ons in juni al uit de ellende hebben kunnen halen. Het hoeft ook niet meer onderzocht of getest te worden want dat is in 2014 al lang gebeurd en de bijwerkingen zijn nihil.