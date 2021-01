WOEST. Iedereen is woest. Burgers zijn woest, politici zijn woest, de politie is woest, ondernemers zijn woest, hooligans zijn woest (en beschermen hun steden, zoals gisteren in Alkmaar en vanavond in Doetinchem en deze hooliganception in Breda), slachtoffers zijn woest (maar vooral erg verdrietig), mensen thuis op de bank zijn woest, burgemeesters zijn woest, de duiders zijn woest en de talkshowhosts zijn woest. En, helaas, de daders zijn ook nog woest, al zijn de golven in de Telegram-groepen wat minder hoog dan de voorbije dagen. Zal wel aan eb en vloed liggen. Desalniettemin zitten we er weer klaar voor, met een liveblog voor de Avondklokrellen des Vaderlands rondje 4. Burgemeesters strooien met noodbevelen en onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Haarlem en Hilversum houdt men zich vast aan de reling. Winkels zijn voor de zekerheid dichtgetimmerd (zoals hier in Amsterdam en hier in Middelburg) of gingen eerder dicht, en de politie en Mobiele Eenheid staan weer klaar om in te grijpen. Helpen de schade van Maaike te repareren kan HIERRR, maar u kunt ook Emrah steunen en dat kan HIERRRR. Wij. Zijn. Nederland! Wij zijn Nederland.

UPDATE: Vooralsnog is het rustig. Ook in Den Bosch 'beschermen' voetbalsupporters de stad

Marcherende ordetroepen MVV Maastricht