"Op het rugbyveld van 'the Hookers' in Hoek van Holland zijn de meeuwen op zoek naar eten en houden daarbij gepaste afstand." Dit is nou kunst. Ware het niet dat the Hookers (rugbyers uit Hoek van Holland) straks geen the Hookers meer heten. Maar gewoon. De Toornige Tackelaars. De Superieure Scrummers. Of gewoon de Droplulveters ofzo. "De oprichters vonden het in 1947 wel een leuke naam, maar een aantal leden heeft er steeds meer moeite mee dat 'hooker' ook een Engels woord is voor prostituee." Lees bijvoorbeeld het hartverscheurende artikel: "Engelsman gaat naar Hookers: Mijn vriendin zei wtf?!" Hoe is het ook nog mogelijk dat we elkaar tegenwoordig nog zo veel pijn kunnen doen met de naam van een vereniging. De B&A Boys bijvoorbeeld, die patriarchale pikkenkliek van die clown en die acrobaat - hebben we die acrobaat trouwens ooit IETS acrobatisch zien doen? Ooit een keer op zijn handen zien staan of aan een trapeze zien hangen? Nou dan, het is gewoon een bedrieger. Enfin, adieu the Hookers, veel geluk in de namenhemel. Doe de hartelijke groeten aan Witte de With, de Stalinlaan en Zwarte Piet.