Dat ze kans zien het een beetje in de schoenen van FvD (met hun krankzinnige coronastandpunten) te schuiven, kan ik nog wel begrijpen. Maar de schuld ligt in elk geval niet bij PVV. Het is overduidelijk dat het gros van de relschoppers voldoet aan het signalement waarover Geert Wilders vroeg of we er meer of minder van wilden hebben. En vervolgens toog de optocht aan groen linkse-deugers, sp'er en allang gecapituleerde pvda'ers trots van deugbaarheid naar het politiebureau om als statement te maken tegen zogenaamde rassenhaat. 'Het zijn wel onze kutmarokkanen', werd er gesteld, maar in elk geval niet die van Geert Wilders of de PVV. Als er electoraal gewin mogelijk is, moeten we de boel bij elkaar houden. Zijn er problemen, dan wijzen we naar de zogenaamde populisten... Wie nu nog niet durft te benoemen dat de marokkaanse straatschoffies helemaal niet mee willen draaien in onze maatschappij en er het liefst een teringzooi van willen maken, is niet goed bij zijn hoofd.