Ja we weten echt niet waarom maar toch klikken we op zo'n trailer van een nucleaire zeeleguaan tegen de koning van Skull Island. En net als bij de Batman vs Superman crossover staat de "vs" er natuurlijk alleen voor de sier. Want in hun meest recente franchises zijn zowel Godzilla als Kong de good guys, dus er komt ongetwijfeld een of andere gemeenschappelijke vijand langs die ze dan uiteindelijk samen uit elkaar trekken. Saai natuurlijk, maar hebben we wel weer 90 minuten niet aan de TELOORGANG VAN DIT LAND DAT STUK IS hoeven denken en dat is ook wat waard. Maar goed, als vakjury zouden we toch graag op willen merken dat we het ontwerp van de huidige Godzilla nooit echt heel aansprekend vonden. Tuurlijk, hij is gigantisch, maar omvang is niet alles, toch makkers. Z'n poten zijn te dik, hij is veel te traag en heel slim is-ie ook niet. De enige Godzilla die wij formeel erkennen is die uit 1998 (na de breek), wat trouwens op Leon the Professional na de beste film ooit met Jean Reno is. Kong is trouwens ongeveer twee keer zo groot als in z'n vorige optreden, want dat kan blijkbaar allemaal zomaar tegenwoordig. Maar de beste monsterfilm ooit blijft natuurlijk met afstand Cloverfield.

Ja we vermoeden dat die kettingen niet volstaan maar je weet het nooit

Daar gaat een van onze twee JSF's

We geloven een hoop, maar niet dat dit vliegdekschip blijft drijven

Dramatisch

'de vijand is het wapen'

Kong packing heat

De enige Godzilla die wie erkennen komt uit 1998