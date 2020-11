En dat tijdens mogelijk een van de laatste dagen dat dierentuinen open zijn in het jaar van de vleermuis. "Direct na de ontsnapping werd groot alarm geslagen en moesten bezoekers en personeel zo snel als mogelijk in veiligheid worden gebracht. Meerdere apen zouden zijn ontsnapt en omdat dit een gevaar was voor de aanwezigen, moesten zij het park verlaten of onderdak zoeken in bijvoorbeeld het restaurant." Een ooggetuige meldt "drie of vier knallen" gehoord te hebben en weet te melden dat de betreffende aap een chimpansee was. Het AD spreekt overigens van één ontsnapte aap, niet meerdere. Ach, the fog of war hè. De situatie is volgens het park weer onder controle, maar ze blijven wel de rest van de dag gesloten. Ohja, de comments staan hier even uit trouwens, we hebben een live show voor te bereiden.

Verdrietige update: chimpansees Mike en Karibuna zijn niet meer want ze zijn DOODGESCHOTEN. "De twee mannelijke chimpansees vertoonden imponerend gedrag, wat voor een gevaarlijke situatie kon zorgen en daarom is er op dat moment de beslissing gemaakt om de chimpansees dood te schieten."