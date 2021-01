Bleib zu Hause en sluit ramen en deuren voor:

GeenStijl Café Mega Mix 39:

1. FIRST Zatox & Kronos - Fuck The System (2015) - @schillenboer

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of War (1981)

4. The Rumjacks- Irish Pub Song (2010) - @grapo

5. XYZ - Come On And Love Me (1989) - @Theodorus.Goldbach

6. Black Sabbath - War Pigs (1970) - @K1100

7. Calvin Harris I'm Not Alone (2009) - @ultraman

8. Tupelo Honey - My Mind(1993) - @Nuuk

9. Bon Jovi - Wanted Dead Or Alive (1986) - @Robert Haynes

10. Van Halen - Running with the devil (1978) - @RickyLaRue

11. W.A.S.P. - The Idol (1992) - @R. Skickr

12. Zwayzak - I Dance Alone (2002) - @Lorejas

13. Kurtis Blow - The Breaks (1980) - @Lt-Kol Kilgore

14. Nuclear Power Trio - Grab 'Em by the Pyongyang (2020) - @SterF...

15. The Kiffness ft. Bilal Göregen - Levan Polka (2021) - @Wim Venijn

16. Creed - One Last Breath (2001) - @prekert

17. Leadbelly - Midnight Special (1923) - @Gulliver

18. Gacharic Spin - Common Sense Destroyer (2016) - @miko

19. Dua Lipa - One Kiss (2017) - @lezeres

20. Ina Deter - Neue Manner braucht das Land (1982) - @Graaisnaaiert

Bonus Track : Savatage - Gutter Ballet (1989) - @wilderst