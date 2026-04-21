Goh hee er is weer een nieuwe massa-verontwaardiging in de intersectioneel feministische gemeenschap. Verontwaardiging over iets ongelofelijk walgelijks, namelijk een onderzoek van CNN (al een kleine maand geleden) naar een online gemeenschap van mannen die hun vrouw drogeren en verkrachten terwijl ze slaapt. Die vuile goorlappen deden dit in een Telegram-groep die de 'rape academy' werd genoemd en bestond uit ongeveer 1000 leden. Een link naar die groep werd door iemand, ergens, geplaatst op de forumsectie van een pornosite. Die pornosite, met miljoenen foto's en video's van 'normale' tot ronduit extreme hetero- en homoporno, bevatte ook duizenden video's in dit zogenoemde 'slaap-genre' (walgelijk bah gadverdamme), die overigens na het onderzoek van CNN zijn verwijderd. Die site trok in een maand tijd totaal 62 miljoen clicks. Maar nu dus het verhaal dat rondgaat op femosphere-Insta: '62 MILJOEN MANNEN ZATEN IN EEN RAPE ACADEMY! WTF. WAAR IS DE OUTRAGE? NEDERLAND BLIJFT STIL. HOE DURVEN JULLIE! Huh wat? Probeer je nou NUANCE aan te brengen? DAN STA JE AAN DE KANT VAN DE VERKRACHTERS! HUUU!'