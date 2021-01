Sad. Tom Dumoulin, de beste Nederlandse wielrenner van deze eeuw, winnaar van de Giro in 2017 en nummer 2 van de Tour in 2018, stopt tijdelijk met fietsen. Dumoulin is 30 jaar, dus zijn beste tijd zou normaal gesproken nog moeten beginnen. Maar niet dus. De renner had al langer motivatieproblemen. "Ik wil het graag heel goed doen voor veel mensen. Ik wil graag dat de ploeg blij is met mij, maar ook de sponsoren, mijn vrouw en mijn familie. Ik wil het voor iedereen goed doen, en daardoor ben ik het afgelopen jaar een beetje mijzelf vergeten." Alsof 2021 nog niet kut genoeg is. Nu al.

Oh nee toch niet