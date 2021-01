2 1/2 jaar geleden een nieuwbouwwoning laten bouwen met een Duitse aannemer. Daar liep zeggen en schrijven misschien 1 Duitser rond en voor de rest Polen, Kroaten, Bulgaren en zelfs een verdwaalde Turk.

Puur vakmanschap en gewoon s'ochtend 6 uur stipt op tijd beginnen en tot s'avonds 21:00 vaak bezig.

Ik heb zelfs dagen meegemaakt dat ze tot 23:00 s'nachts doorgingen als een bepaalde klus echt af moest voor de volgende job die gedaan moest worden. Met Noord-Oost 8 in Februari gewoon dakpannen leggen terwijl mijn klauwen er bijna afvroren. Heb nog een winddoek opgehangen om de steigers om ze een beetje uit de wind te houden.

Moesten ze om lachen.

Gelukkig een grote garage erbij laten bouwen dus daar konden de mannen lekker beschut een bakkie en peukie doen. Herhaaldelijk aangevuld met liters koffie en saucijzenbroodjes, vietnamese loempias en kibbeling.

Het mocht wat kosten maar als je eens wat vroeg of ze iets net even anders als geplanned wilden doen, was dat geen enkel probleem. Goud volk.

En dan ook nog bij ze uitgenodigd worden in het vakantiepark waar ze zaten om een paar bakken bier weg te slempen.

Nee, dan de nieuwbouwwijk die een paar kilometer verderop door een lokale aannemer gebouwd wordt (duurt al 2 jaar) waar ze de gipsplaten aan de binnenkant niet tot op de vloer dichtmaken. "Ach mevrouw, dat doen we al jaren niet meer. Daar moet toch een plint komen en die past precies in die gleuf" Lekker tochthok voor 450K. Lokale stratenmakers die de weg door ons park (ja beetje decadent maar dat was het idee van West8, de projectontwikkelaar) aanleggen en om de 10 minuten een peuk roken en vooral goed waren in het rondrijden met de mini bulldozer om stenen heen en weer te slepen. Constant met iedereen staan ouwehoeren en gewoon een uur bij iemand op de koffie zitten. Het mocht schijnbaar wat kosten van de Woningstichting die dit door de provincie gesubsidieerde project leidde. De weg door het park is nog niet af en overal ligt nog bouwshit. Het park is een grote wilde groei van onkruid waar eigenlijk gras had moeten liggen. Het had de aanblik van een mooi Engels park moeten worden. Het in u meer een trapveldje in Amsterdam Oost. Ja het plan is gewijzigd, de projectontwikkelaar wil nu de natuur z'n vrije loop laten gaan. En dan ik zei de gek voor 15K een tuin aan laten leggen die elke zomer overwoekerd wordt met al dat fokking onkruid uit de omliggende 'natuur'.