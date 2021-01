Ik betreur het vooral dat we dit soort media 'journalistiek" noemen.

De partijdigheid en selectieve waarheid druipt er vanaf.

Het resultaat van een VVD-voorlichter Kees Berghuis in dienst nemen is duidelijk zichtbaar, ook al heeft hij zijn klus geklaard en is 'ie terug in z'n VVD-nest. nos.nl/artikel/2026824-chef-politieke...

In de VS is dit natuurlijk een tandje erger. Daar is de media door een groot aantal veiligheidsdiensten geïnfiltreerd.

En dit is geen wappie-theorie, dit is een serieus stuk in de absoluut niet fringe-website politico uit 2018:

"Former CIA Director John Brennan (2013-17) is the latest superspook to be reborn as a TV newsie. He just cashed in at NBC News as a “senior national security and intelligence analyst” and served his first expert views on last Sunday’s edition of Meet the Press. The Brennan acquisition seeks to elevate NBC to spook parity with CNN, which employs former Director of National Intelligence James Clapper and former CIA Director Michael Hayden in a similar capacity. Other, lesser-known national security veterans thrive under TV’s grow lights. Almost too numerous to list, they include Chuck Rosenberg, former acting DEA administrator, chief of staff for FBI Director James B. Comey, and counselor to former FBI Director Robert S. Mueller III; Frank Figliuzzi, former chief of FBI counterintelligence; Juan Zarate, deputy national security adviser under Bush, at NBC; and Fran Townsend, homeland security adviser under Bush, at CBS News. CNN’s bulging roster also includes former FBI agent Asha Rangappa; former FBI agent James Gagliano; Obama’s former deputy national security adviser Tony Blinken; former House Intelligence Committee Chairman Mike Rogers; senior adviser to the National Security Council during the Obama administration Samantha Vinograd; retired CIA operations officer Steven L. Hall; and Philip Mudd, also retired from the CIA." (...) " They aren’t in the business of breaking news or uncovering secrets. Their first loyalty—and this is no slam—is to the agency from which they hail. Imagine a TV network covering the auto industry through the eyes of dozens of paid former auto executives and you begin to appreciate the current peculiarities. " www.politico.com/magazine/story/2018/...

Nu is de overlap tussen die zenders en de Dems weer een stuk duidelijker.