De politiek is dead. Als ik die trekpop Segers hoor brabbelen met zijn zogenaamde verheven moraal- de bijbelbelt vertrouwde op g@d- en die gewoon het kabinet in alle bedroevende maatregelen steunt en die Jetten, Dijkhof, Ploumen en so weiter. De zwabberende maatregelen van het kabinet en het RIVM.

Ik woon in Gouda en waar voorheen een Little supermarkt aanwezig was in een kansparel wijk is sinds enkele jaren een moskee. Aan de klederdracht, de hennepkleur baarden, het - alleen- Arabisch spreken maar bovenal de vijandigheid naar anders denkenden, andersgelovigen geeft inzicht hoe Nederland aan het veranderen is. En niet ten positieve. Als de moslimmeerderheid een feit is, de politiek wordt gedomineerd door moslimpartijen dan neemt ook de gewelddadigheid toe. Terroriseer de blanke slappe man, overheers hen en doodt hen. De wereldpolitiek omarmt de islam als een geloof van vrede. Een stupide denkwijze.

Anekdote: hoe de blanke vrouw een nat kruis krijgt bij het zien van al die knappe Arabieren. Ik was vijf jaar geleden maatschappelijk begeleider bij VWN. Tegenover mij aan een andere tafel zat een vrijwilliger, een vrouw van eind vijftig. Er kwam een Syrische statushouder binnen. Die werd netjes gevraagd om te wachten in de wachtkamer. De opmerking van die getrouwde vrouw: O, wat een lekker ding, daar wil ik wel een avondje mee uit. Helemaal in katzwijm.. Ook de vrouwelijke collega tegenover haar vond hem een snoepje. De signalen die een maatschappelijke begeleider uitzond waren: de reactie van deze vrouwen: ik voeg je toe aan mijn hare. Tegenover de mannelijke begeleiders: he, je werkt voor mij, doe wat ik zeg. Ik ben met het begeleiden gestopt toen ik bemerkte dat er geen wederzijds respect was maar dat hun woestijncultuur gebaseerd is op overheersing, dominantie en vernietiging.

De grote lijnen zijn allang zichtbaar, ook in Nederland. De trouwe Nederlandse politici met hun NSB mentaliteit verkopen hun principes eerder, dan dat zij een Europees verdrag opzeggen. Een laffe houding, is wat politici kenmerkt. Op een paar uitzonderingen na.