Geinig stukje semisatire in de mail, over de Amsterdamse windmolensoap

De Amsterdamse gemeenteraad vergaderde onlangs over het plaatsen van 17 windmolens. Inwoners van IJburg verzetten zich fel. Er waren maar liefst 160 insprekers, waardoor het een latertje werd voor de volksvertegenwoordigers. Het overgrote deel van de insprekers was tegen de windmolens. Zinloos overigens, want Groenlinks wethouder van Doornick houdt voet bij stuk. Ze had de kritiek verwacht, maar vindt dat de stad haar verantwoordelijkheid moet nemen. Dus die windmolens komen er.

En terecht. In de Amsterdamse gemeenteraad is de verpletterende meerderheid voorstander van windmolens. Die raad is gekozen door de bevolking, dus de bevolking is in overgrote meerderheid voorstander. Die paar insprekers veranderen daar niks aan. Juist nu kan de wethouder dus zorgen dat de stad haar verantwoordelijkheid neemt. De Amsterdammers zijn doodsbenauwd geworden van verhalen over een klimaatcrisis. Ze zullen met liefde de windmolens omhelzen, die paar klagers daargelaten. Maar laat die lekker verhuizen, net als de rest van die vertrekkende middenklasse. Want de rest van Amsterdam is vastbesloten samen met de wethouder het klimaat te redden. Aan de slag dus!

Maar de Amsterdamse lokale partij Groenlinks, en haar wethouder, gooit er met de pet naar.

Om alleen al de huishoudens van stroom te voorzien heeft Amsterdam zo’n 200 windmolens nodig. En als ook nog het gas moet worden vervangen door warmtepomen op stroom nog meer. Als ook naast de huishoudens de rest van de stad stroom moet hebben zijn in totaal meer dan 300 windmolens nodig. Die schamele 17 molens slaan nog geen deukje in de klimaatboter!

Een absolute schande dus, deze Groenlinks wethouder in de Groenlinks hoofdstad die de klimaatontwrichting weigert serieus te nemen. De stad telt meer dan 230.000 auto’s. Daarvan rijdt 95% op benzine, diesel of LPG. De kiezers in Amsterdam vinden dat ontoelaatbaar, anders hadden ze wel een andere verkiezingsuitslag veroorzaakt. Met deze raadssamenstelling is het mogelijk de wil van het Amsterdamse volk uit te voeren. Grijp in.

Hoe is het mogelijk dat Groenlinks en D66 dit laten gebeuren? Er zijn misschien maar 4 armzalige zeteltjes in de raad die klimaatverandering niet vrezen. Zelfs het beetje CDA/VVD zetels staan achter het klimaatakkoord, de klimaatwet en het Parijsakkoord. Van Doornick moet zo’n beetje de lafste wethouder ooit zijn, als met zoveel draagvlak en met zo’n urgent probleem ze nog niet haar verantwoordelijkheid neemt.

Onbestaanbaar.

Willem Joustra

Projectleider RES in Beeld