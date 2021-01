OK, dit is hoe het gaat:

In Rotterdam is een vrouw mishandeld op metrostation Eendrachtsplein, door "enkele mannen uit een groep van vijf". Een aantal van hen is al aangehouden maar het is cultureel gebruik om niemand te verlinken. Daarom is de politie drie maanden na dato nog steeds op zoek naar een lichtgetinte lullebek met een blikje suiker in z'n handen, die jammerlijk probeerde (als ook gelukkig faalde) om de vrouw te kopschoppen. Dus dan schakelt de politie ten lange leste de lokale Opsporing Verzocht in, die een kort item draaien op locatie en die beelden opluisteren met gruizige screenshots van laagresolutie bewakingscamera's. Die beelden worden via lokale omroepen en op internet verspreid.

Vervolgens pikt GeenStijl de beelden op, omdat we een lange historie hebben in het assisteren bij opsporingen. Burgerplicht, maatschappij dat zijn wij, u kent het wel. Wie weet wat de vlasharige vandaal in de tussentijd nog op zijn kerfstok heeft gekrast, dus hij moet zo snel mogelijk van de straat. Vaak wordt zo'n stuk verdriet dat te dom is om de figuurlijke betekenis van 'invechten' te begrijpen in de lurf danwel de klad gevat. Tegenwoordig begint het dan pas echt:

Dan komt er eerst een vriendelijk mailtje van de persdesk van de politie, of de beelden alstublieft offline mogen. Dat doen we soms wel, soms niet. Indien niet, dan worden die beelden soms wel, soms niet opgevolgd door een dreigend verwijderverzoek in slecht gespeld Nederlands, afkomstig van kringen rondom de kopschopper. Daar doen we natuurlijk nooit iets mee, anders dan op "move to junk" klikken.

Onderwijl begint een marginaal strafproces tegen een stuk zwerfvuil van de samenleving dat al meer maatschappelijke schade en kosten veroorzaakt heeft dan hij ooit met eerlijk werk terug zal verdienen. Lopende het proces weet zijn advocaat al dat het een foeigesprek, een flinke boete of te kleine schadevergoeding wordt, met hooguit dertig dagen voorwaardelijk er bij voor de vorm. Wat zo'n advocaat dan vaak als extra dienstverlening aanbiedt, is helpen bij het van internet krassen van beelden die cliënt een slechte naam en beschadigde reputatie opleveren. Want u snapt: daar was hij niet zelf verantwoordelijk voor met zijn gewelddadige gedrag, dat is de schuld van de media en hun trial by.

Dreigende mails van matige taalbeheersers kun je veilig negeren, Maar inmiddels is er al zo veel jurisprudentie over de verspreiding van mombakkessen van vrouwenmishandelende mispunten, dat een sommatie met een dagtekening en een signatuur die begint met "mr." niet zomaar ongezien kan worden weggetieft. Dus ofwel deze schaamtecultuurschoft wordt nooit gepakt en dan blijft z'n beeltenis voor eeuwig naamloos op het internet, als testament aan zijn gefaalde opvoeding en gewetenloze moraal. Ofwel hij wordt gepakt, nauwelijks veroordeeld en na aftrek van voorarrest met terugwerkende kracht weer vrijgelaten terwijl het rechtssysteem het ware kwaad gaat aanpakken: screenshots op de GeenStijl. Die dan onder juridische dreiging van een op voorhand verloren zaak afgebalkt worden, of erger: geheel verwijderd. Want Allah verhoede dat we mogen weten om welke booswichten we beter met een boogje heen kunnen lopen.

Dus in plaats van een oproep om te helpen zoeken, adviseren we u om deze fopschopper goed in u op te nemen en mocht u weten wie het is: misschien maar gewoon niet melden. Voor altijd online staan met je hersenloze harses schijnt een zwaardere straf te zijn dan een veroordeling, een strafblad en een paar euro aflaat.