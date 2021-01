Doet me in de verte, welnu, erg in de verte, zowel geografisch als inhoudelijk, denken aan "Murder Mountain".

Murder Mountain is een enorme regio in California waar diep in de bushbush massaal - - voor miljoenen dollars wietplantages worden gerund.

De eigenaren hebben bewakers op quads met mitrailleurs, uitkijkposten etc.

Politie durft er amper te patrouilleren.

Wat ze ook hebben, zijn verblinde hippiemeisjes en jongens uit de hele wereld, die erheen trekken, op zoek naar het utopische paradijs, vol naakte lieden, zang en dans, en graties wierie.

Wat die sukkelaars niet snappen,is dat zij tegen een hongerloon, 16 u p/dag toppen staan te knippen, sorteren, dollars tellen, e.d.

Wat met name de meiden niet wisten, dat er in sommige plantages verplicht naakt geplukt moet.

Met alle seksueel misbruik van dien.

Het is het Hotel Californiaans systeem van: ye can check in, but ye can't never leave".

Iedereen loopt er met wapens, de hippie community blijkt vooral tof voor de eigenaren en de best bewapende bad-hearted.

Je zou zeggen: topmateriaal voor een Francis Ford Coppola, maar er is reeds een mooie Netflic docu van: "Murder Mountain".

Indrukwekkend, maar je hebt moeite om je kromme tenen weer recht te buigen,na het zien van zoveel naiviteit van al die ernaartoe reizende jongelingen verblind door het hippie community ideaal.

Veel van hen worden nu vermist.

Goddammn hippies!