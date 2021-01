De Franse avondklok vanaf 18:00 was al van kracht in 25 departementen in het Oosten, maar vanaf morgen volgen de overige 77 departementen in het hele land ook, waar de avondklok vanaf mid-december 'pas' om 20:00 in ging. De vervroeging wordt ingevoerd om het "apéro-effect" tegen te gaan, wat verwijst naar de Franse traditie om gezellig in te drinken met z'n allen. Volgens de Franse minister van gezondheid vindt eenderde van de besmettingen plaats binnen sociale- en familiekringen. De departementen die de avondklok al vervroegden zagen volgens de minister een incidence rate* van 16%, terwijl andere departementen departementen rond de 43% zaten. En hij heeft er werkelijk alle vertrouwen in dat de avondklok gaat werken: "Of het gaat werken of niet, we zullen het zien."

En wat te denken van het eeuwige Duitsland. Tabloid BILD rept van een aanstaande MEGA-LOCKDOWN inclusief het compleet stilleggen van het OV, maar Reuters weerspreekt dat. "Mass-selling daily Bild reported that Merkel wanted to shut down public transport services, but participants at another meeting contradicted that and reported her as saying: “We have to relieve the pressure on public transport by doing more home offices and thus reducing contacts.”" Maar dat Merkel wel degelijk de noodklok luidt lijkt duidelijk. Een meeting met 16 deelstaatministers gepland voor 25 januari is een week naar voren gehaald, en Merkel is van mening dat alleen "significant additional measures" het virus nog kunnen stoppen. Spannend!