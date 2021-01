Dit zijn allemaal maatregelen om een bepaald slag mensen een richting in te duwen.

Zoals terecht gezegd hieronder gedraagt dit virus zich voor of na 18:00h hetzelfde. Maar na 18:00, zeker in Frankrijk, gaan mensen nog lekker borrelen. En dan wordt het wat losser, en dan gaat men weer lekker bij elkaar zitten. We weten allemaal wat voor soort mensen dit doen.

Wat dit vreselijke zeikland elke keer doet, is het voor iedereen ontzettend moeilijk maken, en als er dan nog wijsneuzen zijn die vinden dat ze uitzonderingetjes moeten bedenken voor zichzelf, die amper straffen. Een lullige boete van 98 euro. Als je met een positieve test op straat komt krijg je een zucht en een steun te horen van Mark en dat is het.

In andere landen krijg je een boete van 10.000 euro.

Natuurlijk is het moeilijk om na te gaan wie op straat positief getest is en binnen moet blijven, maar hier probeert men het nog niet eens. Hier wordt meteen gezegd 'het kan niet'.

Wat wel kan is iedereen pesten en alles maar dichtgooien terwijl het duidelijk is dat de besmettingen niet in de Gamma plaatsvinden maar op visite bij tante of buurvrouw of dinnies.